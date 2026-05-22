El Nikkei sube más de un 2 % a la apertura con Softbank disparado por segundo día

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Tokio, 22 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía este viernes más de un 2 % a la apertura, con el grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank disparado por segundo día consecutivo, entre las negociaciones entre EE. UU. e Irán para el final de la guerra.

Pasada la primera hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.275,75 puntos hasta ubicarse en 62.959,89 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía por su parte un 0,88 %, o 34,04 puntos, hasta situarse en 3.887,85 unidades.

El alza en el parqué tokiota sigue a las negociaciones de Wall Street, que cerró la víspera en verde entre el optimismo por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que se encuentra en las «últimas etapas» de un posible acuerdo con Irán. El país persa afirmó el jueves estar sopesando la propuesta.

Softbank subía más de un 10 % a la apertura, tras dispararse un 19,85 % en la sesión del jueves y alcanzar el límite diario de cotización permitido.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se disparó más de un 16 % en la primera media hora de negociación.

La tendencia alcista de la firma nipona tiene lugar entre informes de que la estadounidense OpenAI, len la que la compañía nipona ha invertido fuertemente, ha acelerado sus planes para salir a bolsa.

La empresa de robótica e IA Fanuc se disparó también un 5,13 % a la apertura mientras que, en el sector de los semiconductores, Advantest se apreciaba un 0,71 % y Tokyo Electron subía un 0,35 %.

En el sector de la defensa, Kawasaki Heavy Industries subía un 8,28 %, mientras que el gigante Mitsubishi Heavy Industries se elevaba un más moderado 0,38 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía algo más de un 0,9 %, y el referente de la electrónica y los videojuegos Sony caía un 1,8 %. EFE

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