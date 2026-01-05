El Nikkei sube más de un 2 % en la apertura tras la pausa por Año Nuevo

Tokio, 5 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió más de un 2 % en la apertura de este lunes en su primera sesión de 2026, después de una pausa de tres días por Año Nuevo, impulsado por los buenos datos en Wall Street y la depreciación del yen frente al dólar, que beneficia a los exportadores.

Transcurridos los primeros 30 minutos de negociación, el selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.200,95 puntos, hasta ubicarse en 51.540 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,67 %, o 56,80 puntos, hasta situarse en 3.465,777 unidades, superando su máximo intradía.

Las tecnológicas japonesas se beneficiaron de una buena sesión la víspera en la Bolsa de Nueva York, y las empresas de semiconductores Advantest y Tokyo Electron subían más de un 4,5 % y un 5,1 % a la apertura, respectivamente.

Además, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se revalorizaba casi un 4 %.

Mientras, la depreciación del yen, que este lunes se cambiaba en el entorno de las 157 unidades por dólar, contribuía a las subidas de los fabricantes de vehículos Toyota (1,6 %) y Honda (0,85 %).

Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, subía también, un 1,21 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumaba un 0,35 %. EFE

jdg/gad