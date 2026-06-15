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El Nikkei sube más de un 3 % a la apertura tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

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Tokio, 15 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía más de un 3 % en la apertura de este lunes, impulsado por la noticia de que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Transcurridos los primeros diez minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 3,51 %, o 2.317,96 puntos, hasta 68.338 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 2,47 %, o 95,77 puntos, hasta situarse en 3.977,73 enteros. EFE

jdg/nvm

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