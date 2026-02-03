El Nikkei sube más de un 3 % en el primer tramo impulsado por Wall Street

2 minutos

Tokio, 3 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó por encima de un 3 % durante el primer tramo de la negociación de este martes, impulsado por las ganancias en Wall Street tras la publicación de unos datos económicos positivos en la primera economía mundial.

Al cierre de la media sesión, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 2,94 % ó 1.545,83 puntos, y se situaba en 54.201,01 enteros, tras haber llegado a escalar hasta un 3,24 % tres cuartos de hora antes del descanso.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 2,46 % ó 87,02 puntos, y se situaba en 3.623,15 unidades.

El parqué tokiota abrió con una fuerte subida del 2,6 % después de que el parqué neoyorquino lograra cerrar en positivo tras una apertura en rojo, después de que la encuesta manufacturara del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) correspondiente a enero mostrara su primera expansión en un año, un signo de crecimiento.

Las ganancias fueron generalizadas entre las empresas más negociadas en Tokio, donde el principal fabricante de memorias flash del país, Kioxia, repuntaba más de un 9 % tras el desplome del 14 % de la víspera en medio de la preocupación por el sector tecnológico.

Otras empresas que experimentaban avances, entre ellas firmas de semiconductores, también anotaron correcciones. Advantest subía más de un 5,5 % y Lasertec en torno a un 0,6 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank avanzaba más de un 3 %, y la desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo ganaba un 1,5 %, horas antes de presentar su informe financiero de sus primeros nueve meses fiscales. EFE

mra/daa/eav