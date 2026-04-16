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El Nikkei sube más del 1,3 % por tecnológicas y optimismo ante posibles diálogos EEUU-Irán

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Tokio, 16 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abría la sesión de este jueves por encima del 1,3 % y continuaba así su tendencia alcista, impulsado por los valores tecnológicos y entre informaciones de que Estados Unidos e Irán están considerando una extensión del alto el fuego.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 1,31 %, o 764,43 puntos, hasta las 58.898,67 unidades.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 0,98 %, o 36,81 puntos, hasta los 3.807,17 enteros.

La apertura del parqué tokiota en verde tiene lugar después de que dos de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq, alcanzaran nuevos máximos históricos en medio del optimismo ante la posibilidad de que Washington llegue a un acuerdo que termine con la guerra en Teherán.

En el sector de los semiconductores, Tokyo Electron crecía un 2,62 %, Advantest un 1,47 % y Disco un 0,65 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión Softbank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, subía un 2,7 %.

En automóviles, el fabricante Toyota, la empresa de mayor capitalización local, ascendía un 1,77 %, pero su rival Honda bajaba un 0,12 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, aumentaba un 1,37 %, y su rival SMBC un 1,12 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzaba un 2,19 %, y la empresa de videojuegos Nintendo crecía un 1,97 %. EFE

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