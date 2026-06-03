El Nikkei sube por encima del 2 % y marca un récord intradía impulsado por tecnológicas

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Tokio, 3 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía por encima del 2 % en la apertura de la sesión de este miércoles y superaba por primera vez la barrera de los 68.000 puntos, impulsado por las tecnológicas y a pesar de la incertidumbre por Oriente Medio.

Tras una hora de negociación, el indicador subía un 2,1 %, o 1.402,07 puntos, hasta los 68.136,31 enteros. El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,63 %, o 64,06 puntos, hasta las 3.988,3 unidades.

En semiconductores, Tokyo Electron se disparaba un 9,2 %; Disco Corp, un 6,14 %; y Advantest, un 4,5 %. Las acciones de Kioxia subían un 2,22 %, si bien a primera hora registró un crecimiento del 7 %, alcanzando máximos históricos que le llegaban a situar como la segunda firma de mayor cotización, por delante de Toyota.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank se hundía un 3,86 %, después de convertirse esta semana en la empresa de mayor capitalización del mercado japonés, por encima de Toyota, gracias a sus inversiones en OpenAI, el creador de ChatGPT, y otros proyectos de IA.

El gigante automovilístico, que llevaba 22 años en lo alto de la clasificación, aumentaba en esta sesión un 1,39 %. Su rival Honda crecía un 4,15 %, mientras que Nissan cedía un 0,27 %.EFE

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