El Nikkei sube un 1,27 % y marca máximo histórico por energéticas tras captura de Maduro

1 minuto

Tokio, 6 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este martes un 1,27 % y cerró por encima de los 52.500 puntos por primera vez, aupado por las energéticas y siguiendo las ganancias en Wall Street tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU..

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 685,2 puntos, hasta quedar en un récord de 52.518,08 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 1,69 %, o 58,89 puntos, hasta situarse en 3.536,41 unidades, también un máximo. EFE

daa/jdg/lab