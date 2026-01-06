El Nikkei sube un 1,27 % y marca máximo histórico por energéticas tras captura de Maduro

Tokio, 6 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este martes un 1,27 % y cerró por encima de los 52.500 puntos por primera vez, aupado por las energéticas y siguiendo las ganancias en Wall Street tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 685,2 puntos, hasta quedar en un renovado récord de 52.518,08 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 1,69 %, o 58,89 puntos, hasta situarse en 3.536,41 unidades, también un máximo.

Las ganancias en el parqué tokiota siguen a los resultados de Wall Street, que cerró el lunes en verde y con un récord reportado por su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, en una jornada marcada por la captura de Maduro.

El Nikkei subió a máximos históricos impulsado especialmente por empresas energéticas como la petrolera Inpex, con ganancias del 2,34 %, entre los planes divulgados por Washington de dirigir el país caribeño hasta una transición y reinvertir en su industria petrolera.

Las también petroleras japonesas Eneos e Idemitsu Kosan subieron un 5,39 % y un 3,43 % respectivamente, mientras que los fabricantes de maquinaria pesada Kawasaki Heavy Industries y Mitsubishi Heavy Industries subieron un 5,98 % y un 2,35 %, respectivamente.

El conglomerado tecnológico Hitachi se disparó un 7,44 %, mientras que el sector de los semiconductores registró también ganancias, con referentes como Advantest (1,79 %) o Tokyo Electron (1,44 %) liderando los avances. EFE

