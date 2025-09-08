El Nikkei sube un 1,45 % por buenas expectativas tras dimisión del primer ministro japonés
Tokio, 8 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,45 % este lunes, después de que el anuncio de dimisión del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, generara buenas expectativas sobre nuevas políticas económicas en el país.
El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 625,06 puntos, hasta 43,.643,81 enteros.
El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 1,06 % ó 32,89 puntos, hasta situarse en 3.138,20 unidades, tras haber tocado un nuevo máximo histórico intradía de 3.146,58 enteros. EFE
