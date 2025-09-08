The Swiss voice in the world since 1935

El Nikkei sube un 1,45 % por buenas expectativas tras dimisión del primer ministro japonés

Tokio, 8 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 1,45 % este lunes, después de que el anuncio de dimisión del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, generara buenas expectativas sobre nuevas políticas económicas en el país.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 625,06 puntos, hasta 43,.643,81 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 1,06 % ó 32,89 puntos, hasta situarse en 3.138,20 unidades, tras haber tocado un nuevo máximo histórico intradía de 3.146,58 enteros.

El parqué tokiota abrió fuertemente al alza y el Nikkei llegó a subir hasta un 1,9 % en la primera hora de negociación, antes de recortar ganancias, mientras los inversores asimilaban la noticia de la dimisión de Ishiba al frente de su partido, y por lo tanto de la jefatura de Gobierno, de acuerdo a las leyes locales.

La renuncia del mandatario generó expectativas de que su sucesor anuncie renovadas políticas económicas que apoyen al mercado.

También influyó positivamente la publicación de los datos revisados del producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre, dos décimas por encima de la preliminar, hasta el 0,5 %, gracias a un consumo mejor de lo estimado inicialmente.

En la sección principal, 1.258 empresas subieron frente a 289 que bajaron, mientras que 72 cerraron sin cambios.

El grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank aglutinó el mayor volumen de operaciones de la jornada y subió un 2,09 %.

Le siguieron por transacciones el fabricante de maquinaria pesada Mitsubishi Heavy Industries, con un avance del 3,32 %, y el fabricante de equipos de análisis para la manufactura de chips Advantest, que sumó por su parte un 4,37 %.

Entre los tres valores de mayor capitalización local, la firma automovilística Toyota subió un 0,2 %, el bando Mitsubishi UFJ ganó un 0,74 % y la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony se revalorizó un 2,24 %.

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo se disparó por su parte un 3,91 %.

El volumen de negociación ascendió a 4,49 billones de yenes (25.964 millones de euros). EFE

