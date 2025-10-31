El Nikkei sube un 2,12 % y supera por primera vez los 52.000 puntos

2 minutos

Tokio, 31 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 2,12 % este viernes y cerró por primera vez por encima de los 52.000 puntos, aupado por las tecnológicas tras los buenos resultados financieros de gigantes de la industria.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.085,73 puntos, hasta quedar en un renovado récord de 52.411,34 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 0,94 % ó 31,04 puntos, hasta situarse en 3.331,83 unidades, también máximo.

El parqué tokiota abrió al alza y extendió ganancias a lo largo de la negociación, después de que los buenos resultados financieros de los gigantes estadounidense Apple y Amazon impulsaran los valores locales vinculados al sector de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA).

También influyó positivamente el fortalecimiento del dólar frente a otras divisas, incluido el yen, tras disminuir las expectativas de un nuevo recorte de tipos por parte del banco central de Estados Unidos en diciembre, y la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mantener sus tasas en su reunión concluida en la víspera.

Esta tendencia es bien recibida por los exportadores japoneses, que se benefician de un yen débil a la hora de repatriar las ganancias obtenidas por sus ventas en el extranjero.

El yen recortó cierta distancia y se intercambiaba en la franja baja de las 154 unidades por billete verde al cierre, después de que la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, advirtiera contra los movimientos cambiarios «extremadamente rápidos y unilaterales».

En la sección principal, 971 empresas subieron frente a 580 que bajaron, mientras que 65 cerraron sin cambios.

Las ganancias fueron generalizadas entre las empresas vinculadas al negocio de la IA, como el conglomerado de telecomunicaciones e inversiones Softbank, que se revalorizó un 2,9 %.

El fabricante de equipos para la manufactura de semiconductores Advantest subió un 3,88 % y la tecnológica Fujikura sumó un 1,75 %.

El grupo Hitachi se disparó un 7,15 % y la empresa de chips Tokyo Electron escaló un 3,6 %.

Entre las dos empresas de mayor capitalización local, la firma automovilística Toyota cayó un 1,47 % y el banco Mitsubishi UFJ avanzó un 0,34 %.

El volumen de negociación ascendió a 8,56 billones de yenes (unos 48.000 millones de euros). EFE

mra/alf