El Nikkei sube un 2,46 % al descanso y renueva récord intradía por menor temor arancelario

Tokio, 12 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, llegó al descanso de la negociación de este martes con una subida del 2,46 % y con renovado máximo histórico intradía gracias a una disminución de la preocupación sobre los aranceles estadounidenses y el optimismo sobre las ganancias corporativas.

En el descanso de media sesión, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba una subida de 1.029,19 puntos y se situaba en 42.849,67 enteros, encaminándose a un cierre también récord.

El selectivo había tocado menos de una hora antes su nuevo máximo histórico intradía, 42.867,69 puntos, por encima de la anterior marca de 42.426,77 establecida el 11 de julio de 2024.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba un 1,45 % ó 43,75 puntos, hasta 3.067,96 unidades, tras haber renovado asimismo su récord intradía tras tocar los 3.069,74 enteros.

El parqué tokiota, que permaneció cerrado el lunes por festivo nacional, abrió tras el puente con fuerza, asimilando los últimos desarrollos en torno a la política arancelaria estadounidense, y ya transcurrida en torno a la primera media hora alcanzó un nuevo máximo intradía que fue renovando conforme avanzaba la sesión.

El pasado viernes, la Administración del presidente Donald Trump reconoció un error en la implementación de los aranceles sobre sus importaciones japonesas, comprometiéndose a una corrección y el reembolso de las cantidades erróneamente cobradas.

A ello le siguieron unas declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista con el diario japonés Nikkei, en las que aseguró que los aranceles «recíprocos» impuestos por su país a las importaciones de otros territorios podrían reducirse si mejoran lo que Washington considera desequilibrios comerciales.

Los índices de la Bolsa de Tokio cobraron renovado impulso cuando restaba alrededor de una hora del primer tramo después de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para prolongar 90 días más la tregua comercial con China, hasta el 10 de noviembre.

También influyó positivamente una depreciación del yen, que en la apertura de las negociaciones bursátiles en Tokio se movía en la banda medio-baja de las 148 unidades por dólar estadounidense y en la franja medio-baja de las 172 unidades por euro, una tendencia que impulsa las ganancias de los exportadores nipones y generó renovado optimismo sobre las ganancias corporativas en el país asiático.

Las diez empresas más negociadas en la plaza nipona al descanso anotaban ganancias. Destacaba el avance del 6,92 % del grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank, que amplió su pronunciado avance al cierre de la semana pasada por la buena acogida de su último informe financiero, que confirma su vuelta a la rentabilidad.

Entre los tres valores de mayor capitalización local, el fabricante de vehículos Toyota subía un 2,74 % a la media, el banco Mitsubishi UFJ avanzaba un 3,73 % y la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony sumaba un 0,77 %, manteniéndose en récord.

La subida también era generalizada entre los fabricantes ligados a la industria de los semiconductores como Advantest, Disco y Lasertec, que subían un 7,05 %, un 3,87 % y un 6,84 %, en ese orden. EFE

