El Nikkei sube un 2,65 % después de que resultados de Nvidia despejaran el temor sobre IA

Tokio, 20 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 2,65 % este jueves tras los resultados récord de Nvidia, que amplió sus ganancias un 65 % en el tercer trimestre del año, contribuyendo a despejar los temores a una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió 1.286,24 puntos, hasta 49.823,94 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 1,66 %, o 53,99 puntos, hasta situarse en 3.299,57 unidades.

El parqué tokiota abrió con fuerza y el Nikkei llegó a subir hasta un 4,2 % durante la primera media hora de negociación, antes de recortar ciertas ganancias, impulsada por el buen rendimiento de las tecnológicas, y especialmente de las firmas vinculadas al sector de los semiconductores, tras el informe financiero de Nvidia.

El gigante estadounidense anotó una facturación récord en su sector de centros de datos, el impulsor de los resultados, lo que ayudó a despejar la preocupación que venía tumbando el rendimiento de las empresas del sector en jornadas previas.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha asegurado que la IA ha entrado en un «ciclo virtuoso», y que la demanda de chips y procesadores gráficos sigue acelerándose y creciendo.

Las ganancias fueron generalizadas entre las empresas más negociadas de la jornada en Tokio, donde destacó el nombre de importantes firmas vinculadas a la industria de los chips.

El referente japonés de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD), Kioxia, fue la empresa más negociada del día en la plaza nipona y sus acciones se revalorizaron un 4,61 %. EFE

