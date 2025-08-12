The Swiss voice in the world since 1935

El Nikkei sube un 2 % en la apertura con récord intradía tras rebajarse temor arancelario

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Tokio, 12 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió la sesión de este martes con una subida del 2 % y tocó un nuevo récord intradía por encima de los 42.400 puntos, tras rebajarse la preocupación por los aranceles estadounidenses.

Transcurridos los primeros 40 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, había llegado a acumular un avance del 2,14 % u 895,24 puntos, hasta tocar los 42.715,72 enteros, un renovado máximo intradía, por encima de los 42.426,77 que tocó el 11 de julio de 2024.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba entonces un 1,18 % ó 35,62 puntos, y se situaba en 3.059,83 unidades.

El parqué tokiota, que permaneció cerrado el lunes por festivo nacional, abrió tras el puente con fuerza, asimilando los últimos desarrollos en torno a la política arancelaria estadounidense.

El pasado viernes, la Administración del presidente Donald Trump reconoció un error en la implementación de los aranceles sobre sus importaciones japonesas, comprometiéndose a una corrección y el reembolsó de las cantidades erróneamente cobradas.

A ello le siguieron unas declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en entrevista con el diario japonés Nikkei, en las que aseguró que los aranceles «recíprocos» impuestos por su país a las importaciones de otros territorios podrían reducirse si mejoran lo que Washington considera desequilibrios comerciales.

También influyó positivamente una depreciación del yen, que en la apertura de las negociaciones bursátiles en Tokio se movía en la banda medio-baja de las 148 unidades por dólar estadounidense y en la franja medio-baja de las 172 unidades por euro, una tendencia que impulsa las ganancias de los exportadores nipones.

Prácticamente todas las diez empresas más negociadas en la plaza nipona en el arranque cosechaban ganancias a excepción de Nintendo, que caía cerca de un 1,8 % tras las ganancias recientes que lo llevaron el viernes a tocar un récord histórico en sus acciones.

La multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony, la tercera empresa de mayor capitalización local, sí mantuvo su tendencia alcista, permaneciendo en niveles récord, con una subida superior al 1 % en el arranque.

El grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank aglutinaba el mayor volumen de operaciones y avanzaba más de un 6 % tras la buena acogida de su último informe financiero la semana pasada, en el que confirma su vuelta a la rentabilidad.

El mayor fabricante mundial de vehículos por volumen de ventas, Toyota, valor de mayor capitalización en Tokio, subía más del 2 %. EFE

mra/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR