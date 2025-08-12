El Nikkei sube un 2 % en la apertura con récord intradía tras rebajarse temor arancelario

Tokio, 12 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió la sesión de este martes con una subida del 2 % y tocó un nuevo récord intradía por encima de los 42.400 puntos, tras rebajarse la preocupación por los aranceles estadounidenses.

Transcurridos los primeros 40 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, había llegado a acumular un avance del 2,14 % u 895,24 puntos, hasta tocar los 42.715,72 enteros, un renovado máximo intradía, por encima de los 42.426,77 que tocó el 11 de julio de 2024.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba entonces un 1,18 % ó 35,62 puntos, y se situaba en 3.059,83 unidades.

El parqué tokiota, que permaneció cerrado el lunes por festivo nacional, abrió tras el puente con fuerza, asimilando los últimos desarrollos en torno a la política arancelaria estadounidense.

El pasado viernes, la Administración del presidente Donald Trump reconoció un error en la implementación de los aranceles sobre sus importaciones japonesas, comprometiéndose a una corrección y el reembolsó de las cantidades erróneamente cobradas.

A ello le siguieron unas declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en entrevista con el diario japonés Nikkei, en las que aseguró que los aranceles «recíprocos» impuestos por su país a las importaciones de otros territorios podrían reducirse si mejoran lo que Washington considera desequilibrios comerciales.

También influyó positivamente una depreciación del yen, que en la apertura de las negociaciones bursátiles en Tokio se movía en la banda medio-baja de las 148 unidades por dólar estadounidense y en la franja medio-baja de las 172 unidades por euro, una tendencia que impulsa las ganancias de los exportadores nipones.

Prácticamente todas las diez empresas más negociadas en la plaza nipona en el arranque cosechaban ganancias a excepción de Nintendo, que caía cerca de un 1,8 % tras las ganancias recientes que lo llevaron el viernes a tocar un récord histórico en sus acciones.

La multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony, la tercera empresa de mayor capitalización local, sí mantuvo su tendencia alcista, permaneciendo en niveles récord, con una subida superior al 1 % en el arranque.

El grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank aglutinaba el mayor volumen de operaciones y avanzaba más de un 6 % tras la buena acogida de su último informe financiero la semana pasada, en el que confirma su vuelta a la rentabilidad.

El mayor fabricante mundial de vehículos por volumen de ventas, Toyota, valor de mayor capitalización en Tokio, subía más del 2 %. EFE

