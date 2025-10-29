El Nikkei supera los 51.000 puntos y cierra en máximos impulsado por las tecnológicas

Tokio, 29 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,17 % este miércoles y cerró en máximos, por encima de los 51.000 puntos por primera vez, impulsado por el buen rendimiento de las tecnológicas.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 1.088,47 puntos, hasta 51.307,65 enteros.

En cambio, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedió un 0,23 % ó 7,63 puntos, hasta situarse en 3.278,24 unidades. EFE

