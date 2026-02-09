El Nikkei supera por primera vez los 57.000 puntos tras la victoria electoral de Takaichi

Tokio, 9 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, superó por primera vez los 57.000 puntos en el primer tramo de la sesión de este lunes, marcado nuevo récord intradía, tras la victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi, que tendrá vía libre para implementar su política económica expansiva.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, llegó al descanso con una subida del 4,44 % ó de 2.410,17 puntos, y se situaba en 56.663,85 enteros, tras haber llegado a escalar más de un 5 % durante los primeros 20 minutos de negociación y marcar un nuevo récord intradía de 57.337,07 puntos.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, llegó al descanso un alza del 2,34 % u 86,59 puntos, y se movía en 3.785,59 unidades.

El parqué tokiota abrió fuertemente al alza y en los primeros minutos ya superaba por primera vez la barrera psicológica de los 55.000, a la que siguió en poco tiempo la de los 56.000 y 57.0000, asegurando también un cierre récord para la jornada.

Los inversores respondieron con euforia a la abrumadora victoria de Takaichi en las generales anticipadas del domingo, en las que su partido no sólo recuperó la mayoría en la Cámara Baja, sino que cosechó un número récord de escaños, 316 de los 465 totales, que le brinda los dos tercios necesarios para sacar adelante sus políticas incluso si la Cámara Alta, donde está en minoría, las rechaza.

La llegada de Takaichi al poder el pasado octubre había estado impulsando las acciones en Tokio ante el debilitamiento del yen por su postura favorable a un gasto público expansivo, para el que tendrá en principio vía libre tras estos comicios.

Entre las empresas más negociadas en la primera mitad, el principal fabricante de memorias flash del país, Kioxia, aglutinaba el mayor volumen de operaciones y subía más de un 5 %, seguida por la empresa del sector de los semiconductores Advantest, que sumaba más de un 14 % y otras firmas de la industria como Disco, que avanzaba más de un 9 %.

El grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank subía cerca de un 8 %, mientras que el valor de mayor capitalización local, Toyota, se revalorizaba un 1,13 %.

Entre las empresas con mayores alzas se situaban muchas firmas orientadas al mercado local, deseosas de ver materializadas las políticas de apoyo a las pymes prometidas por la mandataria. EFE

