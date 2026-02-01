El nobel Óscar Arias defiende la democracia y la separación de poderes en Costa Rica

2 minutos

San José, 1 feb (EFE).- El premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica Óscar Arias defendió este domingo la democracia y la separación de poderes en el país, criticó el populismo y rechazó cambios en la Constitución, como propone la candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández.

Arias, que emitió su voto en la localidad de Pavas, en San José, en las elecciones que se desarrollan este domingo en Costa Rica, dijo a la prensa que la esencia de la democracia es la distribución del poder, por lo que alertó sobre el peligro del poder absoluto.

Consultado sobre una reforma a la Constitución impulsada por el oficialismo, Arias, que fue presidente de Costa Rica de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010, dijo que él nunca quiso controlar el resto de poderes del Estado, «ni callar a la prensa».

En la Europa de hoy «hay populismo de derecha o izquierda» y la misma América Latina sabe lo que «es tener una dictadura de derecha, con Pinochet (Chile) o con Videla (Argentina), pero también tenemos dictaduras de izquierda, como la de Hugo Chávez (Venezuela) o como nuestro vecino del norte (Nicaragua), Daniel Ortega, o como Fidel Castro» en Cuba, advirtió.

«Así es que no hay nada más ajeno al espíritu del costarricense que acumular poder», insistió el Nobel de la Paz, para quien «todo aquel que quiere concentrar poder está caminando en contra de la esencia de lo que es una democracia».

Dijo además que en Costa Rica debe prevalecer su tradición democrática y pidió que, sea cual sea el resultado de las elecciones, no se maltrate «al adversario si perdió».

«Ese es el espíritu que ha de privar hoy. No importa quién gane, tenemos que seguir siendo hermanos y saber que la convivencia de los costarricenses, amigable, hermanable, es una de las virtudes más importantes de toda democracia y es lo que nos caracteriza», destacó.

Los partidos de oposición han centrado sus mensajes a los votantes en señalar riesgos de una «dictadura» o de concentración de poder por parte de la candidata oficialista, favorita en las encuestas y que propone reformas constitucionales, del Poder Judicial, mano dura contra el crimen e incluso un estado de excepción para combatir el narcotráfico.

Las urnas abrieron este domingo a las 6:00 hora local (12:00 GMT) y estarán abiertas por 12 horas, hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes), para que los 3,7 millones de personas empadronadas escojan al presidente y los 57 diputados del Legislativo para el periodo 2026-2030. EFE

