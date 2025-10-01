El Nobel alternativo premia la lucha climática y a activistas de Birmania y de Taiwán
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Copenhague, 1 oct (EFE).- La fundación sueca Right Livelihood Award ha distinguido este miércoles con el denominado Nobel alternativo la lucha por la justicia climática de la red Pacific Island Students Fighting Climate Change y al abogado Julian Aguon.
Este galardón ha premiado también al movimiento birmano Justice for Myanmar por su labor contra la junta militar que lidera el país y a la activista por la democracia taiwanesa Audrey Tang. EFE
alc/cae/lab