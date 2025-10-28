El Nobel de Literatura nigeriano Soyinka denuncia que Estados Unidos ha revocado su visado

Nairobi, 28 oct (EFE).- El dramaturgo nigeriano Wole Soyinka, el primer africano en conseguir el premio Nobel de Literatura, denunció este martes que Estados Unidos ha revocado el visado que le fue emitido el pasado año y que deberá solicitar otro si quiere viajar al país norteamericano en otras ocasiones.

«Es necesario para mí celebrar esta rueda de prensa para que quienes esperan que asista a algún evento en Estados Unidos, no pierdan su tiempo (…) No tengo visado. Tengo prohibido entrar a Estados Unidos, obviamente. Y si quieren verme, ya saben donde encontrarme», declaró a la prensa Soyinka en Lagos.

El dramaturgo explicó que el Consulado de EE.UU. en el país africano le informó de la decisión mediante una carta fechada el 23 de octubre.

La misiva, que Soyinka mostró a los periodistas, afirmaba que, después de emitir el visado «se dispuso de información adicional».

«No tengo antecedentes penales ni siquiera un delito menor que justifique la revocación. Me sigo preguntando: ¿alguna vez me he portado mal con los Estados Unidos de América? He infringido alguna ley en algún lugar?», lamentó.

Se trataba de un visado de no inmigrante, un tipo de permiso de entrada temporal que se concede para propósitos como turismo, tratamientos médicos, negocio o trabajo.

El escritor, de 91 años, informó en 2016 de que había renunciado a su residencia estadounidense en protesta por la elección de Donald Trump como presidente para su primer mandato en la Casa Blanca, como había prometido antes.

Soyinka ha pasado varias temporadas en Estados Unidos enseñando en diferentes universidades.

La Embajada de Washington en Nigeria informó el pasado julio de que los nigerianos que deseen viajar a EE.UU. recibirán solo permisos de entrada única válidos por una duración de tres meses.

Esta medida coincide con la reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos en los últimos meses a países terceros, después de que la Corte Suprema autorizara en junio pasado al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero pasado, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países africanos como Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur. EFE

