El nominado de Trump a dirigir la NASA urge al Senado a confirmarlo antes de misión lunar

3 minutos

Washington, 3 dic (EFE).- El astronauta y empresario vinculado a SpaceX Jared Isaacman, nominado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para dirigir la agencia espacial NASA, urgió este miércoles al Senado que lo confirme para el cargo antes del lanzamiento de Artemis 2, una misión tripulada a la Luna prevista para principios de 2026.

Isaacman, vinculado a la compañía espacial de Elon Musk, compareció ante un comité de la Cámara de Representantes después de que Trump anunciara en noviembre su nominación por segunda vez, después de haberla retirado en junio pasado por el desencuentro que el mandatario tuvo con el magnate sudafricano.

El nominado, millonario fundador de la plataforma de pagos Shift4, dijo que, a diferencia de su anterior sesión de confirmación, «en esta ocasión el mensaje es de urgencia».

«Después de más de medio siglo, Estados Unidos se prepara para lanzar astronautas de la NASA a la Luna en tan solo unos meses. Se trata de una tarea desafiante, como mínimo, que requiere liderazgo a tiempo completo», advirtió Isaacman, flanqueado por siete astronautas que acudieron a la sesión para apoyar su candidatura.

El candidato a administrador de la NASA instó al comité a considerar la «gran competencia» en la que se encuentra Estados Unidos con China en la nueva carrera espacial a la Luna y a Marte.

«No es momento de demoras, sino de actuar porque, si nos quedamos atrás, si cometemos un error, puede que nunca nos pongamos al día, y las consecuencias podrían cambiar el equilibrio de poder aquí en la Tierra», alertó Isaacman, quien insistió en la «urgencia del momento» y la necesidad de apoyar la exploración espacial humana.

El senador demócrata Gary Peters recordó las razones esgrimidas por Trump para retirar la candidatura de Isaacman dada su estrecha relación con Musk y SpaceX, uno de los principales contratistas de la NAS.

Señaló que, según reportes, Isaacman donó unos dos millones de dólares al comité de acción política de Trump entre el momento de la retirada de su candidatura y el anuncio de su segunda nominación.

En respuesta, el piloto agradeció en tono de broma las «vacaciones extendidas» que le dio Trump y rechazó tener una amistad personal con Musk.

«Mi relación con el señor Musk se basa en que he liderado dos misiones espaciales en SpaceX», dijo el piloto, que antes había asegurado que no busca el cargo «para obtener beneficios personales, ni para favorecer o enriquecer a contratistas».

El senador republicano Ted Cruz afirmó que es «imperativo» que Estados Unidos continúe como líder «indiscutible en la exploración espacial», razón por la que consideró necesaria la confirmación expedita de Isaacman.

Isaacman fue el comandante de la misión Inspiration4 de SpaceX, el primer vuelo orbital completamente civil, y su nominación marca un paso relevante en la estrategia de Trump para integrar al sector privado en la exploración espacial estadounidense.

Durante este periodo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, actúa como administrador interino de la NASA. EFE

