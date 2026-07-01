El noroeste del Mediterráneo registra la ola de calor marítima más intensa

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La ola de calor marítima que afecta al noroeste del Mediterráneo, derivada de la fuerte canícula que afectó a gran parte de Europa, alcanzó una intensidad récord para esta zona, indicó a la AFP el principal centro de investigaciones marítimas español.

«Si uno hace el promedio de la intensidad (…) salen 5,2 grados, que, si uno hace ese mismo cálculo otros años, ve que es récord» desde que se iniciaron sus registros, en 1982, indicó a la AFP Justino Martínez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) y de ICATMAR.

Este valor se calcula por la diferencia entre la temperatura marítima promedio que se espera para una fecha en una determinada zona y la que finalmente se alcanza.

Esta diferencia llegó a ser el lunes de 5,2 grados de media en la zona noroeste del Mediterráneo, que se extiende mayormente desde la parte septentrional de las Islas Baleares hacia el norte y, hacia el este, hasta Córcega y Cerdeña.

«Cogiendo el promedio de esa ola de calor, es más alta que cualquier otro promedio que hayamos tenido antes en intensidad», agregó Martínez.

Esta ola de calor marítima arrancó tras la fuerte canícula que lleva días sofocando a varios países de Europa con altas temperaturas.

«La ola de calor atmosférica que cubría Francia, todo el centro de Europa, a la hora de pasar al mar Mediterráneo ha abarcado toda la parte noroeste», señaló Martínez, indicando que otras regiones de este extenso mar han resultado mucho menos golpeadas.

Por el momento, sus picos de intensidad superaron a los que se registraron durante la fuerte canícula que afectó a Europa en 2003. Aquella histórica ola de calor fue, por ahora, mucho más extensa en duración y en extensión que la actual en el mar, según indicó Martínez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que desde el 21 de junio se registraron más de 1.300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor.

Los científicos del World Weather Attribution advierten que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y habría sido casi imposible en junio sin el cambio climático.

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