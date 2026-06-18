El norte de la UE insiste en recortar el presupuesto que para España es «insuficiente»

Compartir

5 minutos

Bruselas, 18 jun (EFE).- Los países del norte de la Unión Europea (UE) insistieron este jueves en recortar la propuesta de presupuesto del bloque a partir de 2028 porque la ven demasiado elevada, opinión que contrasta con la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para quien las cifras sobre la mesa son «insuficientes».

Los jefes de Estado y de Gobierno del club mantendrán mañana su primer intercambio sobre el último borrador presupuestario para el periodo 2028-2034, el primero con cifras que llega a la mesa de los líderes y que todavía divide a los socios en dos grandes bloques, uno partidario de reducir su tamaño y otro a favor de aumentarlo.

«He dejado claro que no puede haber nueva deuda europea. El presupuesto debe mantenerse equilibrado», expresó a su llegada a la cumbre el canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien reconoció que se trata de una negociación «muy difícil».

Berlín lidera el grupo de países conocido como los ‘frugales’ (austeros), que son partidarios de unas cuentas menos ambiciosas y, especialmente, de quitar peso a los fondos agrícolas y regionales, las dos políticas tradicionales del bloque que representan más de la mitad de las cuentas comunes.

También en este grupo, el canciller austriaco, Christian Stocker, defendió que el presupuesto del bloque tiene que tener un tamaño equivalente al 1 % del PIB comunitario (la propuesta sobre la mesa alcanza el 1,26 % incluidos los intereses de la deuda y el 1,13 % sin ellos), mientras que el neerlandés Rob Jetten auguró que el nuevo borrador «desde luego no va a llegar a la línea de meta».

Los países nórdicos también forman parte de los ‘frugales’, y aunque Dinamarca lleva meses intentando desmarcarse de esta calificación, su primera ministra, Mette Frederiksen, también apuntó que las cifras son demasiado elevadas y abogó por destinar más recursos a seguridad, defensa y competitividad en detrimento de los fondos agrícolas y regionales.

«Sencillamente es demasiado alto y no incluye la necesaria voluntad de reforma europea interna respecto a tener un presupuesto modernizado que tenga en cuenta la nueva situación en la que estamos», argumentó.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también ve aún «muy lejos» un acuerdo, pero en su caso por la «falta de ambición» de las cuentas.

A su llegada al encuentro, el mandatario español criticó que la propuesta que ha presentado la presidencia chipriota «es incluso más insuficiente que la inicial de la Comisión Europea»: «No estamos para nada de acuerdo con ella», avanzó.

Si bien está «razonablemente satisfecha» con lo planteado para la Política Agraria Común (PAC) y Cohesión, España considera que la dotación de estas partidas debe mantenerse no solo en términos nominales, sino también en términos reales (teniendo en cuenta la inflación).

En concreto, el borrador chipriota mantiene la dotación de ayudas directas para agricultores y ganaderos en al menos 260.000 millones para siete años, mientras que se destinaría un mínimo de 194.000 millones para las regiones menos desarrolladas.

Sánchez tachó también de «insuficientes» las propuestas para la política de competitividad -que incluye programas de ciencia, innovación, digitalización o transición verde, entre otras- y lamentó que el aumento de los montantes para seguridad y defensa «se hace en detrimento de otras políticas donde Europa puede marcar la diferencia», como la respuesta a crisis humanitarias; aunque precisó que España no tiene «nada que objetar» a ese refuerzo.

Con este telón de fondo, el presidente del Gobierno español expresó su «escepticismo» sobre la posibilidad de lograr un acuerdo antes de que termine el año porque las diferencias entre los países «son todavía sustantivas» y «hay mucho trabajo por hacer».

En línea con la posición española están los países del grupo bautizado como «Amigos de la Cohesión» (Bulgaria, Chipre, Croacia, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, España y Hungría), que mantuvo una reunión antes de la cumbre convocada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente rumano, Nicusor Dan.

Sus miembros han insistido en que las políticas tradicionales del presupuesto -PAC, Pesca y Cohesión- «representan inversiones esenciales para el futuro de Europa, que pueden reforzar la cohesión económica, social y territorial, la seguridad alimentaria, la competitividad y la resiliencia de las comunidades europeas», según un comunicado publicado por el Gobierno italiano.

Estos países han reafirmado además su intención de mantener una posición unida durante la negociación y una acción coordinada también a nivel político durante el proceso. EFE

asa-lpc-ymo/ahg/ajs