El nuevo alcalde de Saint-Denis, hijo de la migración africana y de una izquierda dividida

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Antonio Torres del Cerro

Saint-Denis (Francia), 20 mar (EFE).– Bally Bagayoko, de 52 años y con orígenes en Malí, es «un heredero de la inmigración» que, a partir de mañana sábado, dirigirá la ciudad más poblada de la periferia parisina, Saint-Denis. Pero su figura simboliza también las fracturas entre la izquierda radical y la moderada.

Con su sorprendente victoria en la primera vuelta del pasado 15 de marzo, donde rozó el 51 % de los votos, Bagayoko se ha convertido en el gran trofeo municipal de La Francia Insumisa (LFI), el partido liderado por el controvertido Jean-Luc Mélenchon.

«Nosotros, los hijos de la inmigración africana, no estamos condenados a ser subalternos toda nuestra vida», reivindicó en una entrevista con EFE el nuevo alcalde, quien asume sus funciones en medio de una gran expectación mediática.

Desde la plaza de la Résistance, Bagayoko saludaba este viernes, una a una, a las decenas de personas que acudieron a la conmemoración de los 64 años del fin de la guerra de Argelia.

En Saint-Denis, «hay una fuerte resistencia al racismo que se ha traducido en mi candidatura», anotó este trabajador de la empresa pública de transportes (RATP), que se ha fijado como prioridad «amortiguar las decisiones austericidas» del Gobierno de Emmanuel Macron.

«Queremos poner en marcha un seguro médico municipal y la gratuidad de la bicicleta y del abono de transporte para los alumnos», refirió Bagayoko, cuya silueta de deportista delata su pasado como jugador de baloncesto.

Entre el brillo olímpico y el estigma

La ciudad que gobernará durante los próximos siete años -la más poblada del extrarradio de París, con 150.000 habitantes- es conocida internacionalmente por haber albergado el grueso de las pruebas de los Juegos Olímpicos de 2024, en el Estadio de Francia y en su vanguardista Centro Acuático.

Sin embargo, Saint-Denis también ha lidiado con una compleja carga mediática en la última década.

El municipio estuvo involuntariamente asociado a los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, al ser el refugio donde cayó parte del comando terrorista, y sufrió una crisis de reputación tras los incidentes de inseguridad en la final de la Champions de 2022, que afectaron a las aficiones del Real Madrid y el Liverpool.

«El Partido Socialista traiciona siempre que puede»

Erigiéndose como «símbolo antirracista» en un país en el que, según denunció, crece cada vez más la ultraderecha de Marine Le Pen, Bagayoko encarna también el divorcio con el Partido Socialista (PS).

«Es un partido que está agonizando y que nos ha traicionado siempre que ha podido», criticó el regidor, en alusión a los pactos legislativos de 2022 y 2024 entre el PS y el LFI. De hecho, Bagayoko logró desbancar en las urnas al alcalde saliente, el socialista Mathieu Hanotin.

Aunque el PS y LFI han alcanzado acuerdos de unidad en otras grandes ciudades francesas para la segunda vuelta de las elecciones municipales del próximo domingo, lo sucedido en Saint-Denis refleja una tensión que emana del ámbito nacional.

Ejemplo de esta lucha intestina es París, donde el socialista Emmanuel Grégoire se enfrenta este domingo a una difícil carambola a tres bandas contra la conservadora Rachida Dati y la ‘insumisa’ Sophia Chikirou. Esta dispersión del voto progresista podría, paradójicamente, entregar la capital a la derecha después de ser su feudo durante 25 años.

«Apoyo claramente la candidatura de Sophia Chikirou; lo que ha hecho ella (mantener su candidatura en la segunda vuelta), yo también lo haría», sentenció Bagayoko, que reprochó a Grégoire no haber aceptado la mano tendida de los ‘insumisos’ para una unión de la izquierda en París. EFE

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