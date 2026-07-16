El nuevo arancel de Trump recrudece el pulso electoral entre Lula y Flávio Bolsonaro

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São Paulo, 16 jul (EFE).- El arancel adicional del 25 % anunciado por el Gobierno de Donald Trump sobre parte de las importaciones brasileñas ha provocado un cruce de acusaciones entre el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro a las puertas de la campaña para las elecciones de octubre.

El dirigente progresista y el hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro se han culpado mutuamente del nuevo gravamen, que entrará en vigor el próximo miércoles y afectará a cerca de un tercio de las exportaciones brasileñas hacia EE.UU.

«Lula ya no está en condiciones de ser el presidente de Brasil. Estamos en un avión sin piloto. El (Joe) Biden brasileño está malhumorado, es irresponsable y se ha convertido en un peligro para nuestra nación», dijo hoy Flávio Bolsonaro, principal adversario de Lula de cara a las presidenciales, en sus redes sociales.

El primogénito de Jair Bolsonaro, ungido por su padre, encarcelado e inhabilitado por golpismo, como su sucesor, siguió la línea marcada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien responsabilizó a Lula del ‘tarifazo’ por «no negociar de buena fe».

La Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), la patronal más influyente de Brasil, también optó por señalar a la Administración de Lula, líder en los sondeos electorales.

«La opción del Gobierno brasileño por ruidos diplomáticos innecesarios, críticas personalistas, discursos electorales y falta de alineación política con Washington acabó por minar los vínculos construidos a lo largo de más de 200 años de cooperación bilateral», denunció la Fiesp.

El arancel es fruto de una investigación de un año de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), que concluyó que ciertas prácticas del Gobierno brasileño son «irrazonables» y perjudican la economía estadounidense.

Entre esas prácticas citó el sistema electrónico de pagos automáticos (PIX), la aplicación de las normas para combatir la corrupción, las leyes de protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal.

No obstante, Trump ha eximido del castigo a unos 2.100 productos brasileños, como la carne, algunos pescados, café, petróleo, tierras raras y obras de arte, alegando que la aplicación del arancel podría generar «perturbaciones» en el mercado doméstico.

Lula activa mecanismo para represalias

Con todo, Lula ha prometido responder. Su gabinete anunció que activará «inmediatamente» los trámites previstos para adoptar represalias, recogidos en la llamada ‘Ley de Reciprocidad’, aprobada en abril de 2025 por el Parlamento.

Esa ley, que autoriza limitar las importaciones de un determinado país y suspender concesiones comerciales, entre otras medidas, fue la respuesta interna a la guerra comercial desatada el año pasado por Trump a nivel global, que en el caso de Brasil alcanzó su punto de máxima tensión en julio de 2025.

Entonces, el republicano anunció aranceles adicionales de hasta el 50 % contra Brasil en represalia por el juicio en el cual Jair Bolsonaro, aliado de Trump, fue condenado a 27 años de cárcel por tramar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones de 2022.

La crisis comercial derivó en una crisis diplomática, con la retirada de visados a funcionarios brasileños y sanciones económicas a Alexandre de Moraes, el juez instructor del proceso contra Bolsonaro.

Fue a partir de un encuentro esporádico en los pasillos de la sede de la ONU entre Lula y Trump que el choque bajó de intensidad y se abrió un canal de diálogo al más alto nivel que culminó con la retirada de buena parte de los aranceles y las sanciones.

Sin embargo, la investigación de la USTR siguió su curso y solo ha concluido ahora, a pocas semanas de la campaña electoral para las presidenciales de octubre.

El Gobierno de Lula, además de prometer represalias, también tiene un culpable: la familia Bolsonaro.

«Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro», señaló la Presidencia brasileña en una nota divulgada de madrugada.

El Ejecutivo se refirió a los Bolsonaro como «falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra Brasil, movidos por objetivos electorales».

Otro de los hijos del líder ultra, Eduardo Bolsonaro, fue condenado por el Supremo el mes pasado a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EE.UU. sanciones contra Brasil para torpedear el juicio contra su padre por golpismo.

Por último, Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump en la que solicitó el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones, al considerar que la medida podría favorecer electoralmente a Lula. EFE

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