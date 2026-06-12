El nuevo Gobierno conservador de Eslovenia anula la prohibición de vender armas a Israel

2 minutos

Zagreb, 12 jun (EFE).- El nuevo Gobierno conservador de Eslovenia ha anulado la decisión del anterior Ejecutivo de centro-izquierda de prohibir la exportación y el tránsito de armas militares a Israel, así como la importación desde ese país, informan este viernes los medios de Liubliana.

El Ministerio de Defensa explicó que la exportación de armas ya está suficientemente controlada por la actual normativa eslovena y europea.

En julio del año pasado Eslovenia fue el primer país en prohibir el comercio de armas con Israel, cuando el Gobierno estaba dirigido por el liberal Robert Golob.

El nuevo Gobierno, que tomó posesión el pasado día 4, también ha cancelado la declaración como personas no gratas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de sus ministros de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Además, ha dado marcha atrás a la prohibición de la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados.

Inmediatamente después de ser investido el jueves pasado, el nuevo Gobierno retiró de su edificio la bandera palestina, que había sido izada simbólicamente en 2024 con motivo del reconocimiento de Palestina.

El primer ministro, el populista de derechas Janez Jansa, es un declarado admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Netanyahu.

Jansa ha anunciado que revocará el reconocimiento de Palestina como Estado aprobado por el anterior Ejecutivo.

El SDS de Jansa quedó segundo en las elecciones legislativas del 22 de marzo, con un escaño menos que el Movimiento Libertad (GS) de Golob, pero ha sido el político conservador quien finalmente ha reunido apoyos parlamentarios para formar una coalición de conservadores nacionalistas, democristianos y liberales

La campaña electoral que ha devuelto a Jansa por cuarta vez al poder desde 2004 estuvo marcada por la participación de la empresa israelí de espionaje Black Cube en una campaña de filtraciones de grabaciones sobre supuestos casos de corrupción del Gobierno de Golob.

Directivos de esta empresa estuvieron en la sede del partido de Jansa antes de las elecciones. EFE

vb-as/llb