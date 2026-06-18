El nuevo Gobierno de Bulgaria rechaza sanciones contra Rusia que perjudiquen su economía

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Sofía, 18 jun (EFE).- El nuevo Gobierno de Bulgaria advirtió este jueves que no apoyará medidas incluidas en el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia si estas perjudican su economía.

El primer ministro búlgaro, el prorruso Rumen Radev, declaró a la prensa en Sofía que «no permitirá sanciones que perjudiquen la economía búlgara», horas antes de participar en la cumbre del Consejo Europeo que comienza hoy en Bruselas.

El primer ministro indicó que Bulgaria defenderá sus intereses, especialmente en el sector energético, según declaraciones recogidas por Nova TV.

Radev sostuvo además que el conflicto en Ucrania ha trascendido el ámbito militar y se ha extendido a la economía, la energía, la cultura e incluso la religión, al tiempo que cuestionó la eficacia de las sanciones adoptadas hasta ahora por la UE.

«¿Cómo han contribuido estas sanciones a detener la guerra o a acercar la paz?», se preguntó.

El mandatario también se refirió a la inclusión del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Cirilo, en el nuevo paquete de sanciones, una medida que ha generado reservas en Sofía.

«No me interesa el patriarca ruso. Me interesa el hecho de que sea el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es ortodoxa oriental, al igual que nuestra iglesia. Me interesan los millones de personas que forman parte de esta iglesia», argumentó Radev, jefe de Gobierno desde mayo.

En la misma línea, la ministra de Exteriores búlgara, Velislava Petrova-Chamova, dijo el miércoles que Bulgaria mantiene objeciones a algunos aspectos del paquete, defendiendo que las sanciones deben centrarse en su impacto económico y no en medidas simbólicas.

Según explicó, estas últimas podrían resultar contraproducentes al alimentar discursos antieuropeos.

El nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el número 21, fue propuesto por la Comisión Europea el pasado 9 de junio.

Los líderes de la UE inician este jueves una cumbre de dos días en la que abordarán la situación en Oriente Medio, atentos al impacto del acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a las hostilidades y donde prevén reafirmar su apoyo a Ucrania y su voluntad de seguir presionando a Rusia.EFE

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