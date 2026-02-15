El nuevo Gobierno del BNP de Bangladés tomará posesión el próximo martes

Daca, 15 feb (EFE).- El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), encabezado por su líder Tarique Rahman, prestará juramento y tomará posesión el próximo martes en un evento al que se ha invitado a representantes de 13 países.

«El partido ha solicitado al gobierno ampliar la lista de invitados para incluir a los representantes de 13 países (India, China, Arabia Saudí, Pakistán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Malasia, Brunéi, Sri Lanka, Nepal, Maldivas y Bután) junto con los socios del sur de Asia», informaron a EFE fuentes del BNP este domingo.

A la vez, el asesor de Justicia saliente, Asif Nazrul, informó a los periodistas en la secretaría en Daca, tras una reunión del gabinete interino, que los nuevos miembros electos del parlamento de Bangladés prestarán juramento el martes por la mañana, seguidos por la toma de posesión del nuevo gabinete más tarde ese mismo día.

Sobre el cronograma, señaló que la ceremonia de juramento de los legisladores ganadores tendrá lugar a las 10:00 hora local (04:00 GMT), y probablemente será administrada por el Jefe de la Comisión Electoral.

El funcionario añadió que el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), que ganó las elecciones, tiene previsto celebrar una reunión del grupo parlamentario a finales de la mañana para elegir a su líder parlamentario; en este sentido, se prevé que el próximo primer ministro sea el presidente del BNP, Tarique Rahman.

La India ya ha confirmado su invitación y el encargado de asistir a la investidura será el presidente del Lok Sabha (cámara baja), Om Birla.

La investidura marcará formalmente el traspaso de poder de la administración interina, liderada por el premio Nobel Muhammad Yunus, al nuevo gobierno electo tras las elecciones parlamentarias y el referéndum de la semana pasada.

Mientras tanto, la alianza de 11 partidos liderada por Jamaat e Islami ha solicitado recuentos en 32 circunscripciones, mientras que varios candidatos individuales también han presentado solicitudes similares que la Comisión Electoral ya ha rechazado. EFE

