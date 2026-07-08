El nuevo jefe de la Liga Árabe dice que Israel le ha impedido visitar Cisjordania

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El Cairo, 8 jul (EFE).- El nuevo secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, denunció este miércoles que Israel impidió su viaje de hoy a Cisjordania ocupada, donde tenía previsto realizar su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo hace una semana para reunirse con el presidente palestino, Mahmud Abás, en Ramala.

«Las autoridades palestinas han informado a la Secretaría General del rechazo de las autoridades de ocupación israelíes a la visita que el secretario general de la Liga, Nabil Fahmy, tenía previsto realizar hoy a los territorios palestinos ocupados para expresar su apoyo a la firmeza del pueblo palestino y reunirse con el presidente palestino», indicó su oficina de prensa en un comunicado.

En la nota se apunta que Fahmy optó por que su visita a Palestina fuera su primer destino al asumir el cargo, dada la centralidad de la causa palestina, y se subraya que «esta seguirá ocupando el primer lugar entre las prioridades del mundo árabe».

Por último, la Liga Árabe insiste en la necesidad de «exigir responsabilidades a Israel por las continuas violaciones cometidas contra los palestinos» y señaló que la «defensa de la solución de dos Estados requiere medidas eficaces y sostenidas por parte de todos los países que apoyan una paz justa».

Fahmy asumió oficialmente sus funciones como nuevo secretario general de la Liga Árabe el 1 de julio, sucediendo a Ahmed Abulgueit.EFE

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