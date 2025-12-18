El nuevo líder de la archidiócesis de Nueva York es un apasionado de la cultura latina

Nueva York, 18 dic (EFE).- El nuevo líder de la archidiócesis de Nueva York, Ronald Hicks, nombrado este jueves por el papa León XIV, es un obispo apasionado por la cultura latina que pasó años trabajando en México y Centroamérica.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana desde la emblemática Catedral de Saint Patrick, en la Quinta Avenida, el ahora arzobispo Hicks se dirigió brevemente en español a los feligreses.

«Quiero que sepan que tienen un obispo que no solo habla español, sino que también tengo un corazón enorme para la cultura latina y la gente hispana», aseguró Hicks, acompañado del que hasta ahora ha sido líder de la arquidiócesis neoyorquina, Timothy Dolan.

Hicks, originario del estado de Illinois, al igual que el papa, estuvo un año trabajando como voluntario en México, y posteriormente trabajó durante cinco años en El Salvador.

Además, recalcó con una sonrisa, tiene «dos sobrinos de Colombia, compadres puertorriqueños y muchos amigos de la República Dominicana».

Hicks afirmó en inglés sentir una «profunda afinidad» y una «gran confianza» con el papa al haber dedicado una parte de su sacerdocio a servir en América Latina, ya que León XIV vivió durante años en Perú.

El estadounidense, que ha ejercido los últimos cinco años como obispo de la Diócesis de Joliet, en Illinois, destacó de Nueva York que es una ciudad «rica en energía, lenguas, culturas y personas».

Pero reconoció que son «tiempos complejos y desafiantes, especialmente al enfrentar cuestiones de vida, fe, justicia, paz y sanación».

«Siento la esperanza que tantos trajeron a nuestras costas al llegar por este mismo puerto de Nueva York, incluida mi propia familia», apuntó.

El papa ha dado un giro más moderado al elegir a Hicks, de 58 años, como nuevo líder de la arquidiócesis frente a Dolan, un poderoso cardenal de ideología conservadora que ha llegado a rezar en las dos investiduras del presidente Donald Trump.

El nombramiento de Hicks llega además en un momento tumultuoso para la arquidiócesis, que destapó hace cinco años los nombres de 120 sacerdotes y diáconos acusados de abusos sexuales a menores o de tener pornografía infantil.

A principios de este mes, el cardenal Timothy Dolan dijo que espera recaudar 300 millones de dólares para compensar a las víctimas de estos abusos y abrió la puerta a un proceso de mediación para lograr un acuerdo.

«Como iglesia, nunca podemos descansar en nuestros esfuerzos por prevenir el abuso, proteger a los niños y cuidar a los supervivientes. Aunque es un trabajo exigente, difícil y doloroso, confío en que seguirá ayudando en los ámbitos de rendición de cuentas, la transparencia y la sanación», dijo hoy Hicks.

Según medios locales, unas 1.300 personas han denunciado ser víctimas de abusos sexuales cuando eran menores por parte de los curas y trabajadores de la arquidiócesis. EFE

