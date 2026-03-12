El nuevo líder supremo de Irán desafía a EE.UU. y pide cerrar Ormuz en su primer mensaje

3 minutos

Teherán, 12 mar (EFE).- En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí mostró este jueves un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

«El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado», subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero contra la República Islámica.

Mojtaba Jameneí es hijo del anterior líder supremo, Alí Jameneí, que fue asesinado en el primer día de los ataques de EE.UU. e Israel. El nuevo dirigente, que no ha sido visto en público desde su elección el domingo pasado, amenazó a las bases de Estados Unidos en la región, de las que aseguró que serán «inevitablemente» atacadas.

Por ello, advirtió a los países vecinos que acogen esas instalaciones militares que deben tomar una decisión acerca de ello: «Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible».

En su opinión, la afirmación de que Estados Unidos quiere garantizar la seguridad y la paz en Oriente Medio «no ha sido más que una mentira».

Jameneí aseguró que busca relaciones cálidas y constructivas con sus 15 países vecinos y mantuvo que los ataques que han sufrido varios de ellos en la guerra estaban dirigidos a las bases de Estados Unidos y no contra sus territorios.

«Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo», sostuvo.

Mojtaba Jameneí aseguró que se enteró por la televisión estatal de su elección como nuevo líder supremo de la República Islámica por la Asamblea de Expertos el domingo, en el que supone el tercer líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní.

«Para mí, ocupar el lugar de dos grandes líderes, el gran Jomeiní y el mártir Jameneí, es una tarea difícil», reconoció.

Mojtaba Jameneí fue elegido líder supremo el domingo tras la muerte de su padre Alí Jameneí en ataques israelíes y estadounidenses tras gobernar el país con puño de hierro durante 36 años.

Además de su padre, murieron su madre, su mujer y un hijo en los ataques que comenzaron el sábado 28 de febrero y que continúan hasta ahora.

El nuevo líder resultó herido en las piernas en esos ataques, informó el miércoles el diario The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes, un extremo que fue negado desde Teherán.

Mojtaba Jameneí aseguró que «no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires», incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio en el sur de Irán, que causó la muerte de 168 personas, y según la investigación preliminar estadounidense fue responsabilidad de Estados Unidos.

«La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución», dijo respecto a su padre. EFE

