El nuevo líder supremo de Irán llama a mantener cerrado el estrecho de Ormuz

afp_tickers

5 minutos

El ayatolá Mojtaba Jamenei pidió este jueves mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, en su primer mensaje como nuevo guía supremo de Irán desde que empezó la guerra en Oriente Medio, desatada por Estados Unidos e Israel.

«Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz», afirmó Jamenei en un comunicado leído en la televisión estatal.

La guerra ha paralizado el estrecho de Ormuz y, en consecuencia, una parte esencial del tráfico mundial de hidrocarburos que pasa por la región, provocando «la mayor perturbación» del suministro de petróleo de la historia, según advirtió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El nuevo líder fue designado el domingo para sustituir a su padre Alí Jamenei, fallecido al comienzo de los ataques israelí-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero. Todavía no ha aparecido en público y según varias fuentes resultó herido en un ataque.

El conflicto, que comenzó con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, ha perjudicado las cadenas de abastecimiento de crudo, con daños en instalaciones de producción clave en toda la región, y ahora se teme que pueda golpear servicios financieros británicos y estadounidenses.

En su mensaje, Mojtaba Jamenei alentó a los países del Golfo a cerrar las bases militares de Estados Unidos, objetivo de ataques iraníes en represalia por la campaña israelo-estadounidense.

«Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira», aseguró.

Pese a las consecuencias económicas del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

«Para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e, incluso, el mundo», dijo en su plataforma Truth Social.

Los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo del paso de Ormuz, controlado de facto por Teherán, según un informe de la AIE.

El miércoles, los 32 países miembros de esa organización, entre ellos Estados Unidos, decidieron liberar un récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, con la esperanza de calmar las inquietudes de un mercado extremadamente volátil desde el lunes.

Aun así, los precios del crudo superaron momentáneamente el umbral de los 100 dólares.

Mientras tanto, unos 3,2 millones de iraníes han sido desplazados en su propio país desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, reveló el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

En Irán, la vida cotidiana de los habitantes sigue marcada por privaciones y la esperanza de un mañana mejor.

«Todavía podemos hacer compras. La única excepción fue el día en que atacaron los depósitos de petróleo. Con la lluvia negra, el ambiente parecía apocalíptico», dijo a la AFP desde Teherán una mujer de 39 años.

– Explosiones en el Golfo –

Este jueves se escucharon explosiones en el centro de Dubái, y Baréin denunció durante la noche anterior un ataque iraní contra depósitos de hidrocarburos.

En Omán, los almacenes de combustible del puerto de Salalah también ardieron el día anterior tras el impacto de drones, según un video publicado por la AFP, mientras que Arabia Saudita informó de un nuevo ataque con aeronaves no tripuladas contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, en el este del país.

Y un ataque contra dos petroleros frente a las costas de Irak, cuyo origen aún se desconoce, causó al menos un muerto y varios desaparecidos, dijo la autoridad portuaria.

– Más de 3 millones de desplazados –

En Irán, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, se declararon dispuestos a lanzar una larga campaña de bombardeos a intereses occidentales en la región, para obligar a Estados Unidos a retirarse.

Ali Fadavi, representante de esa fuerza de élite, amenazó con una «guerra de desgaste» capaz de «destruir toda la economía estadounidense» y «mundial».

Aunque Trump presenta las perturbaciones económicas como temporales y prometió que pronto reinará una «gran seguridad» en la región.

El Secretario de Energía, Chris Wright, reconoció el jueves que las fuerzas armadas estadounidenses «no están listas» de momento para escoltar petroleros en Ormuz porque todos sus recursos están movilizados para atacar a Irán.

La duración de las confrontaciones parece incierta e Israel no se ha fijado «ningún límite de tiempo», dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

En otro de los frentes, Israel continuó sus ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá con fuertes bombardeos el miércoles por la noche sobre el sur de Beirut.

Las autoridades libanesas han registrado más de 800.000 desplazados y casi 700 personas han muerto en el país desde el 2 de marzo, informaron las autoridades locales.

El ejército israelí también lanzó una nueva oleada de ataques «a gran escala» sobre Teherán después de que la república islámica indicara que había llevado a cabo una operación «conjunta» con Hezbolá contra unos cincuenta objetivos en su territorio.

burs/lgo/maj/arm/pc/an