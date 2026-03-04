El nuevo líder supremo de Irán podría ser elegido la próxima semana, según medios

Teherán, 4 mar (EFE).- La Asamblea de Expertos de Irán debate la elección del nuevo líder supremo del país, que posiblemente será elegido la próxima semana, después de que Alí Jameneí fuera asesinado en un ataque israelí-estadounidense el sábado, declaró un alto funcionario informado a la agencia Fars.

Según esta fuente no identficada, citada por Fars, la sesión final de la Asamblea de Expertos —cuerpo de clérigos que debe elegir al líder supremo— se podría aplazar hasta la próxima semana, después de la ceremonia fúnebre del Jameneí.

Indicó además, que se han previsto medidas de seguridad al más alto nivel posible para la celebración de la sesión final.

Ayer medios iraníes informaron de un ataque contra un edificio del organismo en la ciudad de Qom, un día después de que su sede en Teherán también fuera bombardeada.

La Asamblea de Expertos es un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez fue en las elecciones de marzo de 2024.

Este organismo, según la Constitución de la República Islámica, ahora tiene la misión de elegir al sucesor de Jameneí, asesinado en ese ataque israelí-estadounidense el sábado en el primer día de la guerra.

Mientras, un consejo de liderazgo, formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei; y un jurista del Consejo de Guardianes, que en esta ocasión es el ayatolá Alireza Arafi. EFE

