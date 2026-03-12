El nuevo líder supremo habla por primera vez e Israel amenaza con invadir Líbano: Día 13

Redacción Internacional, 12 mar (EFE).- El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, sigue sin aparecer en público pero este jueves la televisión estatal leyó un comunicado con tono desafiante que deja entrever que Irán aún quiere seguir dando batalla a Israel y Estados Unidos.

Mientras siguen los ataques, tanto en Irán como en Líbano y de nuevo en su capital, Israel amenazó con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hizbulá continúa atacando el norte de Israel.

Este es el resumen de lo sucedido en el día 13 de la guerra:

El discurso de Jameneí

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí -del que un informe de The New York Times dice que fue herido en las piernas- llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada». Estos son los mensajes más importantes de su discurso, que fue leído por una presentadora.

– «El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado».

– «Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo».

– «Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible».

– «No renunciaremos a vengar la sangre de los mártires».

– «La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución».

Líbano

– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este jueves con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hizbulá continúa atacando el norte de Israel, después del lanzamiento de unos 200 proyectiles la pasada noche. El ministro ordenó además al Ejército prepararse «para expandir la actividad» en el Líbano.

Israel lanzó hoy dos ataques a la capital de Beirut:

– Lanzó tres bombardeos contra un edificio que previamente había ordenado evacuar en el centro, ubicado a escasos 200 metros del Instituto Cervantes de Beirut y a poco más de 600 de la icónica mezquita Mohammad al Amin.

– Al menos doce personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados, en el peor ataque en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea.

El número de muertos en Líbano aumentó a 687 y el de heridos a 1.774, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés, parte del Ministerio de Salud Pública.

Los costes personales de la guerra

– «Creo que voy a necesitar sesiones de terapia para poder superar esto», cuenta a EFE Marzieh, una mujer iraní de 44 años, que se encontraba en pijama viendo la televisión cuando su casa comenzó a temblar y su vida, de repente, se convirtió en una película de terror: su barrio había sido alcanzado por tres misiles.

Los impactos, explica Marzieh, duraron 10 segundos. Boom, boom, boom. El edificio tembló «como si hubiera ocurrido un terremoto de magnitud 7» y «todo fue como una película de terror»..

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de que 40 personas murieron en los ataques aquí, unos datos que ninguna autoridad ha confirmado.

– Una mujer israelí de 87 años sobrevivió este jueves al único impacto conocido de un cohete de Hizbulá, ocurrido en su vivienda en la comunidad agrícola de Haniel (centro), que EFE visitó, siendo la habitación en la que dormía lo único que quedó intacto.

«Tuvo mucha suerte de estar dentro de la habitación segura, la bomba cayó justo en su patio trasero y su dormitorio quedó completamente destrozado», dice a EFE Hagar Krif, nieta de Yona Krif, la anciana superviviente.

Según las fuerzas armadas israelíes, se han producido «decenas» de impactos de misiles o municiones de racimo (la mayoría iraníes) desde el inicio de la guerra.

– Unos 3,2 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Irán debido al actual conflicto con Israel y Estados Unidos, estimó este jueves la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Evaluaciones preliminares indican que las familias que han dejado sus hogares a causa de los bombardeos y las hostilidades oscilan entre 600.000 y un millón.

Ormuz seguirá cerrado

– El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, afirmó que su país mantendrá bloqueado el estrecho de Ormuz, en aplicación de las órdenes del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí.

– La Armada de Estados Unidos no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho de Ormuz, dijo este jueves el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de petróleo y gas tendrá lugar «pronto», pero no inmediatamente.

– Un barco de la empresa de transporte de mercancías de la naviera alemana Hapag Lloyd, el ‘Source Blessing’, sufrió este jueves daños en el estrecho de Ormuz al recibir el impacto de metralla, si bien ningún miembro de la tripulación resultó herido, informó a EFE un portavoz de la compañía germana.

Siguen los ataques

– La Guardia Revolucionaria iraní anunció haber atacado con misiles balísticos hipersónicos ‘Fattah’ centros de concentración de fuerzas estadounidenses en la carretera Sheikh Zayed, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y en el aeropuerto Ahmad Al-Jaber, en Kuwait. También se bombardeó el alojamiento de marines estadounidenses en la base Al-Dhafra (EAU), bases móviles de EE.UU. en Irak y un punto de concentración de fuerzas israelíes en Tel Aviv.

– El Ejército de Israel bombardeó el complejo de desarrollo nuclear de Taleghan, localizado a las afueras de Teherán, durante sus ataques en los últimos días. EFE

