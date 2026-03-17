El nuevo Parlamento norcoreano se reunirá el domingo ante posible enmienda contra Seúl

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Seúl, 17 mar (EFE).- La nueva legislatura norcoreana sostendrá esta semana una sesión en la que pondrá a discusión una enmienda a la Constitución, dijo este martes la agencia estatal KCNA, en una medida que podría consolidar su postura de considerar a Seúl como un «Estado hostil», agravando las deterioradas relaciones intercoreanas.

En la primera sesión de la 15ª Asamblea Popular Suprema, a celebrarse el domingo, se deliberará revisión y ampliación de la Constitución, la cuestión de la ejecución del Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico Nacional, formulado en el 9º Congreso del partido, celebrado en febrero, entre otros, informó la agencia.

La posible reforma constitucional podría consolidar la doctrina impulsada por Kim de que las dos Coreas son «dos Estados hostiles entre sí».

Los medios locales ya habían indicado en 2024 que esta postura había sido incorporada a la Constitución, pero si la decisión vuelve a ser formalizada por el nuevo Parlamento, supondría un duro golpe a las intenciones de la Administración surcoreana de Lee Jae-myung que ha mostrado gestos reconciliadores desde su investidura en junio pasado.

La Asamblea Popular Suprema, el parlamento unicameral del país, funciona en la práctica como un órgano que ratifica decisiones previamente adoptadas por el liderazgo del régimen y el Partido de los Trabajadores, por lo que es probable que mantenga la postura, después de que el líder norcoreano llamase «entidad hostil» a Seúl, en el congreso de febrero.

Entre la lista de 687 diputados elegidos para la 15ª Asamblea, publicada en otro informe de la KCNA, figura Kim Yo-jong, influyente hermana del líder norcoreano, quien fue ascendida a directora de departamento durante el congreso.

La KCNA también informó que los comicios celebrados el 15 de marzo registraron un 99,99 % de participación y que el 0,07 % de los votantes votó en contra de los candidatos.

El dato que sigue la tendencia reciente del régimen a reconocer porcentajes marginales de rechazo, tras la aparición de votos negativos en elecciones locales celebradas en 2023.

Entre otros objetivos de la sesión del fin de semana se encuentra deliberar sobre la elección del presidente del Comité de Asuntos de Estado, cargo actual de Kim Jong-un, y sobre las elecciones de la dirección estatal y los subcomités de la Asamblea. EFE

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