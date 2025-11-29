El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo nace entre señales de división

Londres, 29 nov (EFE).- El nuevo partido británico promovido por el exlíder laborista Jeremy Corbyn celebra desde hoy su congreso fundacional en Liverpool, pero las señales de división interna han surgido en las primeras horas del congreso y ponen en duda su viabilidad futura.

‘Your Party’, como se llama provisionalmente, debe decidir entre hoy mañana su nombre futuro y si estará dirigido por un secretario general o por un organismo colegiado, pero las tensiones entre las dos cabezas visibles, Jeremy Corbyn (71 años) y la parlamentaria Zarah Sultana (32 años) han aflorado desde las primeras horas en Liverpool, donde se ha dado cita 2.500 delegados elegidos por lotería entre los 50.000 simpatizantes.

Tan es así que Sultana ha denunciado una «caza de brujas» contra ella y se ha negado a entrar en el centro de conferencias donde tiene lugar el congreso, después de que los organizadores negasen el acceso a un aliado suyo so pretexto de que es afiliado a otro grupo político.

«Tenemos que trabajar juntos -dijo Sultana a la agencia británica PA-, pero de lo que tenemos que librarnos es de esta cultura tóxica de filtraciones a la prensa de derechas, de las amenazas legales, del acoso y la intimidación que yo misma he experimentado (…) Es un claro síntoma de un grupo de gente que opera con paranoias y obsesiones de control».

Las declaraciones de Sultana, que sumieron en el caos el congreso, dan así al traste con los llamamientos a la unidad que tanto ella como Corbyn habían realizado en las últimas horas, llamamientos que tuvieron poca credibilidad, ya que en la noche del viernes ambos decidieron celebrar por separado sus actos previos y dejaron en evidencia que están lejos de entenderse por un proyecto común.

Disidentes del laborismo

Tanto Corbyn como Sultana son disidentes ‘izquierdistas’ del Partido Laborista: el primero fue incluso secretario general del partido entre 2015 y 2020, pero terminó siendo destituido y luego expulsado en 2024; Sultana, por su parte, fue elegida parlamentaria en las filas del partido pero lo abandonó más tarde, sin renunciar a su escaño por Coventry.

No parece haber grandes diferencias entre los dos: ambos se declaran socialistas y críticos con Israel, y fustigan al laborismo por haberse entregado al discurso de la derecha con sus políticas migratorias y fiscales, especialmente con el gobierno de Keir Starmer.

Sin embargo, ha sido el estilo personalista de ambos y su empeño por tomar decisiones unilaterales en los meses previos al congreso lo que ha hecho aflorar una enemistad apenas camuflada.

Desprestigio laborista y competencia por la izquierda

Con estos antecedentes, la elección mañana domingo del nombre del partido -se han barajado alternativas como Our Party, Popular Alliance o For the Many- ha dejado de ser relevante, y todos los ojos están puestos en saber si del congreso de Liverpool podrá salir una organización unida capaz de plantar batalla a un Partido Laborista cada vez más desprestigiado.

En solo quince meses de gobierno, Starmer ha visto crecer su impopularidad de forma imparable: si en agosto de 2015 una encuesta de YouGov arrojaba un 40 % de opiniones de que lo estaba haciendo «mal», ese porcentaje subió a 73 % el pasado 3 de noviembre.

Parecía terreno propicio para la aparición de una fuerza de izquierda que recogiese el descontento de un electorado que se reconoce difícilmente en un partido cada vez menos identificado con los valores tradicionales laboristas.

Sin embargo, la aparición también por la izquierda del Partido Verde, y sobre todo la elección en septiembre de un nuevo líder populista (Zack Polanski) amenazan ahora la ilusión que ‘Your Party’ pudo haber despertado entre la izquierda británica, y más tras el espectáculo constante de luchas intestinas entre sus líderes. EFE

