El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo tendrá una dirección colegiada

Londres, 30 nov (EFE).- El nuevo partido británico nacido a la izquierda del laborismo cerró este domingo su congreso fundacional en Liverpool con dos decisiones: mantendrá su nombre provisional ‘Your Party’ (Vuestro Partido) y será dirigido por un órgano colegiado, decisiones ambas tomadas en consulta con sus bases.

El resultado se interpreta como una derrota de Jeremy Corbyn (76 años), el que fuera secretario general del Partido Laborista hasta romper con la formación el pasado año, y una victoria de su rival Zarah Sultana (32 años), ella también disidente laborista, quien abogaba por un modelo más colectivo.

Además, ni Corbyn ni Sultana podrán sentarse en esa dirección colegiada, pues una de las condiciones que recoge la fórmula ganadora en la votación celebrada hoy establece que ningún parlamentario electo forme parte del organismo.

La fórmula de la dirección colegiada ganó por un estrecho margen, al cosechar el apoyo del 51 % de los 9.000 militantes que votaron por ella, mientras que el resto se pronunciaron por una dirección más ‘clásica’ a la que aspiraba el propio Corbyn.

«Esto muestra que estamos haciendo política de otra manera: desde abajo y hacia arriba, y no desde arriba hacia abajo», dijo un portavoz de la organización al concluir la votación.

Otra decisión tomada hoy por los militantes garantiza que los miembros de otros partidos podrán ingresar en Your Party «si están alineados con los valores del partido», una espinosa cuestión que también había enfrentado a Corbyn con Sultana, siendo ella de nuevo la ganadora en esta lid.

Un parto tocado por la división interna

Así pues, el nacimiento de ‘Your Party’, que podría presentar candidaturas en las elecciones locales de mayo próximo -y a las generales de 2029- nace tocado por las agrias divisiones entre Corbyn y Sultana, que en los días previos han maniobrado por todos los medios para hacer valer sus tesis.

Ayer sábado, primer día del congreso, Sultana estuvo llamativamente ausente, denunciando posteriormente una «caza de brujas» a la que habían sido sometidos algunos de sus aliados.

Aunque tanto Corbyn como Sultana se declaran socialistas y consideran al Partido Laborista entregado a los valores de la derecha, el discurso de la segunda es muy radical incluso para Corbyn. En su intervención de hoy, Sultana recordó sus objetivos: abolición de la monarquía, nacionalización de la energía el agua y llevar al primer ministro, Keir Starmer, al Tribunal Penal Internacional de La Haya por su complicidad con Israel.

El diario ‘The Guardian’ citaba hoy a personas próximas a Corbyn que decían en privado que todos esos discursos serán ‘carnaza’ para los fieles, pero que será muy difícil captar a otros británicos desencantados con el laborismo si los aliados más izquierdistas de Sultana acaban controlando la dirección de ‘Your Party’.

La joven parlamentaria lo planteó así en su discurso de hoy: «Si no ganamos esta lucha global, el desánimo dará paso al fascismo, y las personas que se parecen a mi (en alusión a su piel morena y su religión musulmana) acabarán presas en carpas y deportadas a países en guerra mientras todos los demás se empobrecen excepto los ejecutivos de los fondos de inversión que financian al laborismo, a los conservadores y a (el ultraderechista) Reform».

En un tono más comedido, Corbyn cerró el congreso con unas palabras de optimismo: «Como ya dije en mi discurso, y Zarah en el suyo, no tenemos un manual de instrucciones sobre cómo montar un partido político, pero hemos hecho un largo camino y hemos aprendido mucho en el trayecto». EFE

