El nuevo presidente de Perú garantiza una «transición democrática electoral pacífica»

1 minuto

Lima, 18 feb (EFE).- El flamante presidente interino de Perú, José María Balcázar, agradeció este miércoles al Congreso de su país por haberlo elegido jefe de Estado y garantizó a sus compatriotas «una transición democrática electoral pacífica» tras los comicios que se celebrarán en abril.

«Quiero garantizar al pueblo de Perú una transición democrática electoral pacífica, transparente», remarcó Balcázar en su primer discurso tras asumir como presidente de transición hasta el próximo 28 de julio, cuando deberá entregar el poder al jefe de Estado que sea electo en los próximos comicios.

El nuevo mandatario pidió «que no haya ningún tipo de duda sobre las elecciones» generales que se celebrarán en abril y anunció que en los próximos meses buscará «mantener una pacificación de verdad» y que su país tenga «ministerios aptos para enfrentar a la inseguridad ciudadana», que es la principal exigencia de los peruanos.

El Congreso de Perú eligió este miércoles al octogenario parlamentario de izquierda como nuevo presidente del país, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales. EFE

