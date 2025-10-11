El nuevo presidente de Perú lidera operativo en varias cárceles para «golpear el crimen»

2 minutos

Lima, 11 oct (EFE).- El nuevo presidente interino de Perú, José Jerí, lideró la madrugada de este sábado un operativo realizado en varias cárceles del país, a fin de «golpear al crimen organizado». El mandatario afirmó que se seguirán realizando estas operaciones para frenar los delitos que se gestan desde los penales.

La Presidencia de Perú informó en la red social X que Jerí, en una de sus primeras acciones como mandatario, lideró desde el penal de Ancón I, ubicado en la región de Lima, este operativo junto al viceministro de Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, Jesús Baldeon, y el titular del Instituto Nacional Penitenciario, (INPE), Iván Paredes.

«Se intervinieron las cárceles Lurigancho (Lima), Trujillo (norte del país) y Challapalca (sur del país), a fin de golpear al crimen organizado que opera desde estos establecimientos penitenciarios», añadió el Ejecutivo junto a imágenes de dichas acciones.

El INPE agregó que por encargo del presidente continuará realizando operativos de seguridad en penales de todo el país, «para frenar delitos como la extorsión y el sicariato que se gestan desde los penales».

«Tanto el Gobierno como el INPE redoblan esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Seguiremos combatiendo la delincuencia con firmeza y transparencia, brindando resultados concretos a la población, porque la seguridad del país no se negocia», señaló Paredes.

La Policía Nacional (PNP) precisó en la red social X que durante la intervención se incautaron equipos que se usarían para coordinar extorsiones desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Del mismo modo, reiteró que estas acciones serán sostenidas y permanentes, reforzando la labor de inteligencia policial y penitenciaria.

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a Boluarte, tras sumar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su «permanente incapacidad moral» para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado. EFE

pbc/amg