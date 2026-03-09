El nuevo presidente de Portugal condecora a Rebelo de Sousa por su dedicación al país

Lisboa, 9 mar (EFE).- El nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, que este lunes juró el cargo, impuso a su predecesor, Marcelo Rebelo de Sousa, la Orden de la Libertad por su dedicación durante los diez años que ha ocupado la Jefatura de Estado.

La ceremonia fue breve y se celebró en el Palácio Nacional de Ajuda, de donde Rebelo de Sousa, de 77 años, no se quiso marchar sin hacerse un selfi con los periodistas que cubrieron el evento.

Durante su discurso de investidura este lunes en el Parlamento, Seguro anunció que iba a otorgar esta condecoración a Rebelo de Sousa, al que le dirigió unas palabras de gratitud por «su dedicación a Portugal y a la defensa del interés nacional».

«Cualquiera que sea el balance de sus dos mandatos nadie puede negar su amor por Portugal -agregó-. Queda la gratitud y creo que también puedo decir el afecto de un país que siempre sintió su presencia en los momentos más importantes de los últimos diez años».

Por ello justificó que ha decidido condecorarlo con el Gran Collar de la Orden de la Libertad, el nivel más alto de esta condecoración, con la que se distinguen los servicios prestados en defensa de los valores de la civilización, la causa de la libertad y a favor de la dignificación de las personas.

Con esta condecoración, se cierran los actos de la investidura este lunes de Seguro, que se abrió con una sesión en el Parlamento, donde tomó posesión del cargo y dio un discurso, ante la presencia de responsables nacionales y dignatarios extranjeros, como el rey Felipe VI de España.

Después se dirigió al Monasterio de los Jerónimos para depositar una corona de flores en la tumba del poeta Luís Vaz de Camões, símbolo de la identidad portuguesa, para ir después con su familia al Palácio de Belém, sede de la Presidencia.

De la mano de su mujer, Margarida Maldonado Freitas, y sus dos hijos, Seguro subió caminando la cuesta que conduce al palacio, donde almorzó junto con responsables lusos y los invitados extranjeros, entre los que figuró el rey de España.

Tras la marcha de los invitados, se abrieron las puertas del Palácio de Belém para que entraran los ciudadanos que lo desearan, que tuvieron la oportunidad de conocer a Seguro y saludarle.

De allí el presidente se fue a un encuentro con jóvenes en una universidad de Lisboa para después concluir la jornada con la imposición de la condecoración a Rebelo de Sousa en el Palácio Nacional de Ajuda.

Mañana, Seguro tiene previsto continuar con los actos de investidura fuera de la capital lusa en la aldea de Mourísia, en el distrito de Coimbra, que estuvo cercada por el fuego en 2025, y en Guimarães, que es la Capital Verde Europea en 2026, en el distrito de Braga.

El programa culminará con un concierto en Oporto, donde el nuevo presidente será recibido en el Ayuntamiento.

Seguro fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 66,83 % de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente al líder de ultraderecha André Ventura, con el 33,17 % de los sufragios (más de 1,7 millones). EFE

