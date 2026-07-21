El nuevo primer ministro británico trabajará desde Mánchester al menos un día a la semana

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El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, trabajará al menos un día a la semana desde Mánchester, área metropolitana del noroeste de Inglaterra de la que fue alcalde, como parte de sus planes de descentralización, indicó el martes un portavoz.

El jefe del gobierno laborista, que asumió el cargo el lunes tras la dimisión de su compañero de partido Keir Starmer, anunció la creación en Mánchester de un «No. 10 North» (Nº 10 del Norte), en referencia al 10 de Downing Street, lugar de trabajo y residencia oficial de los primeros ministros en Londres.

El objetivo es acercar el poder a la población y llevar «el crecimiento económico a cada región», según Burnham, quien fue alcalde del Gran Mánchester entre 2017 y junio de 2026.

Todavía se desconocen los detalles exactos de esta reforma.

Preguntado por la prensa, un vocero de Downing Street dijo que el primer ministro «ya indicó que tiene la intención de trabajar en el Nº 10 del Norte al menos un día a la semana».

«Pero, evidentemente, su agenda seguirá estando determinada por los asuntos de gobierno y la adaptaremos caso por caso, semana tras semana», agregó.

Algunos funcionarios ya trabajan en el «No. 10 North», en unas instalaciones gubernamentales del centro de Mánchester, declaró el vocero, quien aseguró que esto no generaría ningún gasto adicional para el contribuyente.

Según la BBC, se trata de los edificios que también albergan oficinas de la agencia británica de inteligencia cibernética GCHQ.

La supervisión de estos servicios estará a cargo de Louise Haigh, considerada la mano derecha de Burnham y la número dos oficiosa del gobierno.

Según el gobierno, las políticas de desarrollo económico local que actualmente administran el Ministerio de Vivienda y Comunidades, y el Ministerio de Finanzas se transferirán al «No. 10 North».

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