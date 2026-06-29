El nuevo primer ministro húngaro acusa a Orbán de dejar la economía en estado catastrófico

Compartir

2 minutos

Budapest, 29 jun (EFE).- El nuevo primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, ha acusado esta lunes a su antecesor, el ultranacionalista Viktor Orbán, de haber dejado el presupuesto nacional en un estado catastrófico, con un déficit que sería del 8,3 % si no se contara con fondos de la Unión Europea.

«Orbán y su Gobierno han mentido a la población», aseguró Magyar en una intervención en el Parlamento, en la que señaló que mientras el mensaje oficial hablaba de un déficit del 3,7 %, el dato real que manejaba el Ejecutivo era del 6,8 %.

El nuevo primer ministro y su Gobierno, en el poder desde el pasado mayo, han tenido una reunión de trabajo los últimos tres días en la que han analizado las cuentas públicas.

«Durante la revisión de los datos vemos ahora que el déficit verdadero superaría el 8,3 %», sin considerar los fondos europeo que fueron bloqueados por la Unión Europea por la deriva antidemocrática del Gobierno de Orbán, añadió Magyar.

Magyar y sus ministros han negociado con la Comisión Europea un proceso para que Hungría recupere esos 16.000 millones de euros congelados.

El Parlamento, donde el Gobierno tiene mayoría absoluta, aprobó la semana pasada un paquete de más de 30 enmiendas para cumplir con las condiciones para el desbloqueo de los fondos comunitarios, relacionadas principalmente con la lucha contra la corrupción

Magyar afirmó que, incluso con ese dinero, el déficit superará el 7 %.

La prensa local recuerda que hasta finales de abril, todavía bajo el Gobierno de Orbán, el déficit presupuestario ya llegó al 91,3 % de lo proyectado para todo el año.EFE

mn/as/jgb