El objetivo de atentado en Moscú era el comandante de Fuerzas Aeroespaciales, según medios

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(Actualiza cifra de muertos y añade declaraciones del alcalde de Moscú)

Moscú, 2 ago (EFE).- El objetivo del fallido atentado de anoche en Moscú, que aún así se cobró al menos cinco víctimas mortales y dejó alrededor de 21 heridos, era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital rusa, según comunicaron este domingo canales de Telegram.

«La preparación marcha a tope. Alexandr cumple hoy 55 años. Lo llego a saber antes y me pongo otra cosa, pero bueno», dice una voz femenina que grabó el pomposo decorado del restaurante, ese día cerrado al público por fiesta privada, en un vídeo que difunde el portal independiente Meduza.

Chaiko, quien cumplió años realmente el lunes 27 de julio, ascendió a su puesto tan solo en mayo. Al comienzo de la gran guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, Chaiko comandaba las tropas del Distrito Militar Oriental, que estuvieron implicadas en crímenes de guerra en Bucha, afirma Meduza.

Según el canal de Telegram de VChK-OGPU, al evento asistieron altos mandos del FSB, generales del Ministerio de Defensa, parlamentarios y funcionarios gubernamentales.

El Comité Nacional Antiterrorista informó ayer de una explosión en el restaurante Balzi Rossi, en el centro de Moscú, provocada por una bomba casera que portaba una mujer y que intentó introducir el artefacto en el establecimiento. Entre los muertos figura la mujer, un guardia de seguridad y uno de los clientes del restaurante.

Según diversos canales de Telegram la cifra de fallecidos ascendió a cinco personas, tras haberse establecido en tres en un principio, ya que dos personas murieron posteriormente en el hospital. Al menos seis personas se encuentran en estado grave.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la explosión de atentado terrorista.

«Ayer tuvo lugar un brutal atentado terrorista en Moscú que se cobró varias vidas. Las víctimas se encuentran actualmente en hospitales de la ciudad, donde reciben toda la atención necesaria», escribió en sus redes sociales.

La bomba, que tenía una potencia equivalente a casi un kilogramo de TNT, fue activada a distancia cuando el guardia decidió comprobar el sospechoso contenido del paquete que llevaba una mujer, supuestamente una repartidora, de acuerdo a la versión publicada por el diario Kommersant.

La explosión, que causó heridas de diversa consideración a un total de 21 personas, obligó, entre otras cosas, a cancelar una prueba cicloturista nocturna por el centro de la ciudad de 13 millones de habitantes.

Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado asesinar durante los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.EFE

mos/alf