El oficialismo dice que resistirá tal como hizo Chávez hace 24 años tras golpe de Estado

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Caracas, 11 abr (EFE).- Simpatizantes del oficialismo venezolano dijeron este sábado que resistirán tal como lo hizo Hugo Chávez (1999-2013) hace 24 años, cuando regresó a la Presidencia tras ser depuesto brevemente en abril de 2002 producto de un golpe de Estado.

«Si pudimos soportar aquel 11 de abril podemos soportar lo que estamos viviendo hoy, lo que vivió nuestro hermano presidente Nicolás Maduro», indicó el activista Freddy Rojas en referencia al ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero, en Caracas, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

A su lado, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, condenó el golpe de Estado de 2002 y acusó a dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, de participar en estos sucesos.

«Fue uno de los días funestos de la historia (…). Los que planificaron ese golpe de Estado habían asumido que ya se había acabado la revolución bolivariana (el chavismo)», subrayó.

Fernández encabezó así un acto de conmemoración a las víctimas del golpe de Estado desde las adyacencias de Puente Llaguno, en Caracas, donde se originaron enfrentamientos armados en abril de 2002, lo que dejó al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Más temprano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó el fallido golpe de Estado y anunció que el próximo lunes habrá una celebración por el rescate que consideró hicieron en 2002 los venezolanos al presidente Chávez.

«Todo 11 tiene su 13, y nosotros el 13 estaremos celebrando lo que fue el rescate de la democracia, el regreso de nuestro comandante Chávez», manifestó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, sin precisar si habrá actividades ese día.

El 11 abril de 2002, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Chávez fue desalojado del poder por casi dos días.

En ese breve lapso el empresario Pedro Carmona asumió la Presidencia, hasta que militares y miles de simpatizantes de Chávez, que salieron a las calles de Caracas y otras ciudades pidiendo su restitución en el poder, consiguieron su retorno. EFE

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