El OIEA alerta del riesgo de atacar plantas atómicas, tras incendio controlado en Emiratos

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Viena, 17 may (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) volvió a alertar este domingo del peligro de accidente nuclear que suponen las acciones militares cerca de instalaciones atómicas, en reacción al ataque con un dron que ha causado un incendio, ya controlado, a la afueras de una central en Emiratos Árabes Unidos.

Rafael Grossi, director general de este organismo de la ONU, mostró su grave preocupación por el ataque a la central nuclear de Barakah, y calificó de «inaceptables» las actividades militares que amenazan la seguridad nuclear.

«El director general reitera su llamado a la máxima moderación militar cerca de cualquier planta nuclear para evitar el peligro de un accidente nuclear», señaló el OIEA en un mensaje en X.

En ese mensaje, el Organismo, con sede en Viena, indicó que las autoridades de Emiratos le han indicado que los niveles de radiación en Barakah son estables y que no se han reportado heridos tras el ataque que provocó un incendio en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la instalación.

Según el OIEA, los generadores de emergencia de la central están suministrando energía al reactor número tres de esa central.

«El OIEA está siguiendo de cerca la situación y se encuentra en constante contacto con las autoridades de los EAU, listo para brindar asistencia si es necesario», indica su mensaje.

La Autoridad Federal de Regulación Nuclear emiratí confirmó que «el incendio no afectó la seguridad de la central ni el funcionamiento de sus sistemas esenciales», mientras que aseguró que todas las unidades de la planta «operan con normalidad» tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades emiratíes no se han pronunciado sobre el ataque en sí ni sobre su punto de lanzamiento, como suelen hacer desde el estallido de la guerra en Oriente Medio iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

as/mgr