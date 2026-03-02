El OIEA carece de indicios de ataques a instalaciones nucleares iraníes, dice su director

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó este lunes que la institución no tiene «indicios» de que alguna instalación nuclear iraní haya sido dañada o alcanzada por los ataques estadounidenses e israelíes.

«En cuanto al estado de las instalaciones nucleares en Irán, hasta el momento no tenemos indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares (…) haya sido dañada o alcanzada», dijo el director de OIEA, el argentino Rafael Grossi.

De acuerdo con el alto funcionario, esto incluye a «la Central Nuclear de Bushehr, el Reactor de Investigación de Teherán» y otras instalaciones «del ciclo del combustible nuclear».

El OIEA inició este lunes una reunión extraordinaria sobre la situación en Irán, a raíz de los ataques lanzados por EEUU e Israel.

En tanto, el embajador de Irán ante el OIEA, Reza Najafi, afirmó que el sitio nuclear de Natanz había sido atacado.

Grossi afirmó en la apertura de la reunión de este lunes que el OIEA estaba intentando contactar a las autoridades reguladoras nucleares iraníes «sin respuesta hasta ahora».

«Esperamos que este canal de comunicación indispensable pueda restablecerse lo antes posible», agregó.

Najafi, por su parte, afirmó que la acusación de Estados Unidos, de que Irán intentaba hacerse con una bomba nuclear, era apenas «el pretexto para atacar e invadir».

«El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán envió ayer una carta al director general y le informó de que las instalaciones nucleares de Natanz, que son instalaciones sometidas a salvaguardias, han sido atacadas durante esta agresión”, declaró a la AFP.

En su declaración de apertura, Grossi afirmó que la situación en Oriente Medio era «muy preocupante» tras los ataques israelí-estadounidenses contra Irán y las represalias iraníes contra países vecinos.

«Irán y muchos otros países de la región que han sido objeto de ataques militares cuentan con centrales nucleares en funcionamiento y reactores de investigación nuclear, así como con instalaciones asociadas de almacenamiento de combustible», apuntó.

Grossi pidió que se reanuden las negociaciones diplomáticas «lo antes posible».

La reunión extraordinaria, solicitada por Rusia, precedió a una sesión ordinaria ya programada de la Junta de Gobernadores del OIEA, que representa a 35 países.

Países occidentales acusan a Irán de buscar desarrollar tecnología para dotarse de armas nucleares.

Irán niega tener tales ambiciones militares, pero insiste en su derecho a esta tecnología con fines civiles.

