El OIEA confirma ataque en inmediaciones de planta nuclear iraní de Bushehr con un muerto

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Viena, 4 abr (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este sábado que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas.

En un comunicado, el OIEA explica que fue informado por las autoridades iraníes de este ataque, el cuarto perpetrado contra la citada central desde el inicio de la guerra desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. EFE

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