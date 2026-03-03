The Swiss voice in the world since 1935
El OIEA confirma daños en instalación nuclear de Natanz pero no prevé peligro radiológico

Viena, 3 mar (EFE).- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este martes sobre «daños recientes» en los edificios de acceso de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, en el centro de Irán, si bien subrayó que no se esperan «consecuencias radiológicas».

El OIEA indicó en un mensaje en X que la planta de Natanz ya quedó «gravemente dañada» durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EEUU e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo. EFE

