El OIEA destaca la tregua local que permitió reparar la electricidad en Zaporiyia

2 minutos

Viena, 30 dic (EFE).- La central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, dispone de nuevo de su «vital» suministro eléctrico gracias a una tregua local que permitió reparar las conexiones dañadas, informó este martes el director general del Organismo de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

«Los técnicos completaron con éxito reparaciones cruciales de líneas eléctricas cerca de la planta nuclear de Zaporiyia en Ucrania, realizadas con garantías de seguridad proporcionadas por ambas partes bajo un alto el fuego local (y temporal) negociado por el OIEA», dijo Grossi en un comunicado.

Añadió que ha sido la tercera vez en los últimos meses que los acuerdos de tregua temporal negociados y supervisados ​​por el OIEA permitieron la reconexión de líneas eléctricas vitales para la seguridad nuclear que habían resultado dañadas durante el conflicto militar» desatado hace casi cuatro años por la invasión rusa de Ucrania,.

Las reparaciones más recientes comenzaron el pasado domingo por la mañana, supervisadas por el equipo de expertos del OIEA desplegados sobre el terreno, y se completaron en la tarde de ayer, lunes, precisa la nota.

Según Grossi, estas exitosas reparaciones «demuestran que es posible» que una organización internacional «trabaje con ambas partes del conflicto para lograr un objetivo común: prevenir un accidente nuclear que no beneficiaría a nadie”.

Pese a ello, la situación general en la central nuclear de Zaporiyia y en otras instalaciones atómicas de Ucrania «sigue siendo precaria», advirtió.

Si bien actualmente Zaporiya mantiene sus seis reactores en parada fría y no produce electricidad, necesita un suministro externo constante para refrigerar el combustible y evitar el riesgo de fusión de sus núcleos.

Situada en el sureste de Ucrania y ocupada por Rusia desde marzo de 2022, esta planta térmica contaba con diez líneas eléctricas disponibles antes del conflicto, frente a las dos que quedan ahora. EFE

