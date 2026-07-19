El OIEA investiga un presunto ataque de EEUU a una planta nuclear iraní en construcción

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Viena, 19 jul (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) está «investigando informes» sobre un presunto ataque nocturno contra una planta nuclear iraní en construcción, si bien estima que la instalación no presenta ningún riesgo radiológico.

En un breve comunicado publicado en redes sociales, el OIEA —la agencia nuclear de la ONU— recordó que la proyectada central atómica de Darkhovin «se encuentra en las primeras etapas de construcción y no contenía material nuclear cuando fue visitada por última vez» por los inspectores del organismo.

Según medios de prensa iraníes, la Organización de Energía Atómica de Irán denunció este domingo que dicho emplazamiento en obras, situado en la provincia de Juzestán (suroeste), fue objeto de un ataque estadounidense la pasada noche, en una nueva ofensiva contra instalaciones vinculadas al programa nuclear del país.

“El régimen terrorista y criminal de Estados Unidos (…) llevó a cabo una acción agresiva y bárbara, contraria a las leyes internacionales, al atacar con varios proyectiles el emplazamiento en construcción de la central de Darkhovin”, afirmó la entidad iraní citada por la prensa del país.

Por su parte, el OIEA señaló que ya se ha puesto en contacto con Teherán para abordar el ataque denunciado y avanzó que procederá a proporcionar «más información a medida que esta esté disponible».

Aunque no se considera que el incidente represente peligro radiológico alguno, el director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamamiento a la moderación militar en las inmediaciones de cualquier sitio relacionado con la energía atómica, según subraya el comunicado del organismo con sede en Viena. EFE

wr/rod