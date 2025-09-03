El OIEA pide verificar cuanto antes el uranio enriquecido que tenía Irán antes de ataques
Viena, 3 sep (EFE).- El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, mostró este miércoles su preocupación por los 440,9 kilos de uranio enriquecido al 60 % que almacenaba Irán antes de los ataques israelíes del pasado junio y dijo que sus inspectores deberían verificar cuanto antes qué ha ocurrido con ese combustible de uso civil y militar.
«El inventario de uranio altamente enriquecido de Irán -el único Estado sin armas nucleares firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear con ese material- es motivo de seria preocupación y debe ser abordado», señala el OIEA en un informe emitido en Viena.
Esa cantidad de uranio altamente enriquecido -cuyo paradero Irán no ha revelado desde los bombardeos- sería suficiente para producir varias bombas nucleares, según los expertos. EFE
